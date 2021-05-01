شمال سيناء تسجل 3 حالات جديدة بـ" كورونا"

قال الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إنه تم تسجيل 3 حالات ايجابية بفيروس كورونا ليصل عدد الحالات الإيجابية إلى 405 حالة، بجانب تسجيل 23 حالة شفاء لترتفع حالات الشفاء إلى 2415 حالة شفاء منذ بداية الجائحة.



وأضاف وكيل وزارة صحة شمال سيناء، إلى أن عدد حالات الوفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة 149 منذ بداية الجائحة، لافتًا إلى وجود 19حالة تحت الحجز بالمستشفيات و83 حالة أخرى، تحت العزل المنزلي للاشتباه في إصابتها بالفيروس.



وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت، أمس الجمعة، عن تسجيل 1021 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، كما تم تسجيل 61 حالة وفاة جديدة.



كما تم خروج 765 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 170773 حالة حتى أمس الجمعة.

