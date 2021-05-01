الغرف التجارية: نتبني مجموعة من البرامج التدريبية لتدريب العمالة المصرية

أكد المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن اعادة تأهيل العمالة المصرية بالبرامج العلمية والتدريب العملي طبقا لمتطلبات أسواق العمل المحلية والدولية هو أساس النهضة الحقيقية للاقتصاد المصري، فالعامل هو أساس الانتاج لكل مصنع وهو مصدر كل سلعة يتداولها كل تاجر وهم الأيدي العاملة التي تنفذ المشروعات القومية العملاقة، جاء ذلك في البيان الذي أصدره الاتحاد العام للغرف التجارية لتهنئة العمال المصريين بعيدهم .

وقال العربي، إن اتحاد الغرف التجارية يتبني مجموعة من البرامج التدريبية والتي ستتم بالتعاون مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لتدريب العمالة التجارية علي أحدث البرامج المرتبطة بتنظيم و ادارة الأعمال و ادارة المشروعات الصغيرة والتنمية الادارية وتنفيذ برامج الشمول المالي لتطوير حركة التجارة الداخلية و تنمية مهارات الكوادر الادارية للغرف التجارية .

وأوضح، أنه يجري التوسع فى إنشاء أكاديميات التجار بكافة المحافظات وتحديد حزمة من البرامج التدريبية التى سيتم تقديمها سواء فعليا او افتراضيا فى اطار إستراتيجية الاتحاد لتقديم خدمات مستحدثة لتطوير حركة التجارة الداخلية والنهوض بالمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر لمنتسبي الغرف التجارية .

ودعا العربي شركاء التنمية من رجال الأعمال الوطنيين الي التوسع في البرامج التدريبية التي ترفع من انتاجية العامل وتمكنه من توطين الصناعات العالمية علي الأراضي المصرية وتضع الصناعة المصرية في المكانة التي تستحقها علي خريطة الاستثمار العالمية .



