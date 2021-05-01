جمال عبد الناصر يوجه رسالة دعم لزوجته بعد إصابتها بفيروس كورونا

وجه الفنان جمال عبدالناصر رسالة دعم لزوجته الفنانة فاطمة الكاشف، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



كتب جمال عبدالناصر منشورًا قال فيه :"اللهم ارفع عنا هذا البلاء اللعين.. كورونا.. واحفظ أحبتنا واحفظنا منه جميعأ.. اللهم اشف قرة عينى وعافي زهرة فؤادى.. زوجتى وحبيبتي وابنتى وصديقتى.. والبسها ثوب العافية والسلامة.. فاطمة".



وتابع جمال عبدالناصر قائلاً :" دعواتكم لها بظهر الغيب ستقبل من الله فى شهر البركة والرحمة.. والله أسأل أن يحميكم فهو ولى هذا والقادر عليه. واختتم خلوا بالكم من نفسكم.. والله خير الحافظين..".



وكانت الفنانة فاطمة الكاشف قد أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتبت منشورًا قالت فيه:"أثبتت التحاليل والإشاعات إصابتي بالكورونا، الله المستعان الحمد لله والشكر لله، وربنا يجعل تعبي في ميزان حسناتي".



وأضافت قائلة:"دعواتكم حبايبي بالشفاء وربنا يحفظكم بخير يا رب العالمين، ولو حصلي حاجة وقابلت ربنا لا تنسوني بالدعاء، وخلوا بالكم من نفسكم الموضوع صعب قوي".