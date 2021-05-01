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أسعار الذهب اليوم السبت 1-5-2021 في الدقهلية

السبت 01/مايو/2021 - 10:53 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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استقرت اسعار الذهب اليوم السبت 1-5-2021 في السوق المحلي وبمحافظة تلدقهلية، تزامنا مع عطلة بورصة الذهب العالمية وجاءت أسعار الذهب اليوم على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم السبت 1-5-2021 في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 888 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 774 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 661 جنيها.

سعر الجنيه الذهب يسجل 6192 جنيها.

سعر أوقية الذهب تسجل ٢٧٥٦٠ جنيهًا.

وكانت اسعار الذهب قد سجلت أمس الجمعة، وتتجه لأسوأ أداء أسبوع لها في شهر، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية على خلفية بيانات اقتصادية قوية وقلصت جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا، بينما نزل البلاديوم عن قمته غير المسبوقة التي بلغها في الجلسة السابقة.


وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1770.41 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:26 بتوقيت جرينتش، بتراجع 0.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1769 دولارا للأوقية.

ورغم الانخفاض، يتجه المعدن لتحقيق أول مكسب شهري له هذا العام.

أظهرت بيانات في وقت متأخر من أمس الخميس أن النمو الاقتصادي الأمريكي تسارع في الربع الأول، إذ غذى التحفيز المالي إنفاق المستهلكين.

وقال ستيفن إنيز الشريك الإداري في إس.بي.آي أست مانجمنت “هذه السلسلة المتوالية من البيانات الاقتصادية القوية في الولايات المتحدة تلقي بظلالها على الذهب”، مضيفا أنه سيكون هناك ميل لجني الأرباح في نهاية الشهر بعد ارتفاع مقبول للذهب.

تحوم عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات قرب أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب غير المدر للعائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2958.19 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2981.99 دولار أمس الخميس. وهو في طريقه لتحقيق ثالث مكسب أسبوعي وشهري على التوالي.

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