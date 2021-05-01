مصرع 18 شخصًا في حريق بمستشفى لعلاج مصابي كورونا بالهند

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم السبت، وفاة ما لا يقل عن 18 مريضًا بفيروس كورونا، في حريق شب في أحد مستشفيات منطقة بهارو.

ونقلت صحيفة هندوستان تايمز، عن الشرطة الهندية أن عدد الضحايا في المأساة وفقا للمعلومات المتوفرة بلغ حتى ساعات الصباح الأولى 18 قتيلا.

وتوفى 12 مريضًا يخضعون للعلاج في قسم الفيروس التاجي، في الحريق أو بسبب التسمم بالمواد الناجمة عن الاحتراق، فيما لم يتضح بعد سبب وفاة الستة الباقين.

وتمكنت فرق الإنقاذ من إخماد الحريق في غضون ساعة، وتم انقاذ حوالى 50 مريضا من قبل سكان محليين ورجال الإطفاء، فيما تجري التحقيقات للكشف عن أسباب الحادث.