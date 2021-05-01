أسعار الدولار اليوم السبت 1-5-2021 مقابل الجنيه المصري في الدقهلية

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في محافظة الدقهلية اليوم السبت 1-5- 2021 بعد تثبيت البنك المركزي اسعار الفائدة على الجنيه؛ ليسجل متوسط سعر صرف الدولار 15.61 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.







أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 1-5-2021:







وسجلت العملة الأمريكية 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع في بنكي الأهلي ومصر في حين جرى تداوله في الغالبية العظمى من البنوك عند سعر 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.





وعلى صعيد بقية العملات سجلت العملة الأوروبية الموحدة - اليورو 18.83 جنيه للشراء و18.99 جنيه للبيع وسجل الجنيه الاسترليني 21.64 جنيه للشراء و21.84 جنيه للبيع.







وبالنسبة للعملات العربية فقد سجل الدينار الكويتي 49.05 جنيه للشراء و52.17 جنيه للبيع والريال السعودي 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع والدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.