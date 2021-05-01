صرف مستحقات هيئة تمريض قسم العزل بمستشفى العريش

أكد الدكتور أحمد منصور مدير عام مستشفى العريش العام شمال سيناء، على دعمه الكامل لمطالب، أعضاء هيئة التمريض في قسم العزل بمستشفى العريش العام، والعمل على صرف مستحقاتهم المالية، ووعد بأن جميع مستحقاتهم المالية المتأخرة سيتم صرفها في القريب العاجل.





جاء ذلك أثناء لقاءه، برئيس النقابة الفرعية للتمريض حمدان سالم الشلبي، وبحضور إيناس رباع مصطفى، رئيس التمريض بالمستشفى، وإيمان أعمر حسين وكيلة التمريض وفريق التمريض بجناح العزل، بينما حرصت النقابة الفرعية لتمريض شمال سيناء برئاسة حمدان سالم الشلبي رئيس النقابة الفرعية، على تكريم أعضاء هيئة التمريض في قسم العزل بمستشفى العريش العام.



