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موعد مبارتي بيراميدز وإنيمبا التنزاني في ربع نهائي الكونفدرالية

السبت 01/مايو/2021 - 11:01 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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أسفرت قرعة ربع ونصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية التي أقيمت مساء أمس ، عن وقوع بيراميدز في مواجهة قوية أمام فريق إنيمبا النيجيري، وسيخوض بيراميدز في مواجهة ذهاب ربع النهائي في مصر على ملعب الدفاع الجوي ، بينما يخوض لقاء الإياب في نيجيريا.


وتقام مباريات الذهاب لربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية يوم الأحد الموافق 16 مايو وتقام موقعة الإياب يوم 23 من نفس الشهر.


وحل بيراميدز وصيفاً في المجموع الرابعة، بينما تصدر بطل نيجيريا المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن أورلاندو بيرايتس الجنوب أفريقي.


من المنتظر أن يلتقى بيراميدز حال تأهله للدور نصف النهائى مع الفائز من مباراة الرجاء المغربى وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.


ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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موعد بيراميدز وإنيمبا مبارتي بيراميدز وإنيمبا

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