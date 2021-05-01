موعد مباراة تشيلسي ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

يواجه اليوم السبت نادي تشيلسي نظ يره نادي فولهام ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".









ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ستنافورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.









وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.









ويحتل فريق تشيلسي المركز الرابع فى جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يأتي فريق فولهام فى المركز السابع عشر.