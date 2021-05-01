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الهلال الأحمر بالبحر الأحمر تبدأ حملة تعقيم وتطهير كنائس المحافظة ضد كورونا (صور)

السبت 01/مايو/2021 - 11:06 ص
بوابة الفجر
محمد طه
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بدأت اليوم السبت جمعية الهلال الأحمر، بمحافظة البحر الأحمر فى تعقيم وتطهير الكنائس والأديرة بالمحافظة

حيث انطلقت الحملة من الغردقة بتطهير كاتدرائية الانبا شنودة بالغردقة بمشاركة متطوعى الجمعية مع احتفالات الإخوة الأقباط بالاعياد.

ويستمر تعقيم وتطهير مساجد البحر الأحمر والذى بدأ من 3ايام حيث تستهدف الجمعية تعقيم 26مسجد بمدينة الغردقة.

وقال أحمد عبدالباسط رئيس لجنة الإغاثة بالجمعية أنه تم تعقيم 10مساجد من اصل 26 مسجد بالغردقة، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد، طبقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء.

أضاف "عبد الباسط ": الحملات لا تزال مستمرة، حتى يزيح الله الغمة ويرفع الوباء والبلاء عن الناس.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، شدد على تكثيف حملات تعقيم المساجد بالتزامن مع شهر رمضان، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية المتمثلة في غلق دورات المياه والأضرحة وعلامات التباعد والالتزام بالكمامة.
الهلال الأحمر بالبحر الأحمر تبدأ حملة تعقيم وتطهير كنائس المحافظة ضد كورونا (صور)
الهلال الأحمر بالبحر الأحمر تبدأ حملة تعقيم وتطهير كنائس المحافظة ضد كورونا (صور)
الهلال الأحمر بالبحر الأحمر تبدأ حملة تعقيم وتطهير كنائس المحافظة ضد كورونا (صور)
الهلال الأحمر بالبحر الأحمر تبدأ حملة تعقيم وتطهير كنائس المحافظة ضد كورونا (صور)
الهلال الأحمر بالبحر الأحمر تبدأ حملة تعقيم وتطهير كنائس المحافظة ضد كورونا (صور)
الهلال الأحمر بالبحر الأحمر تبدأ حملة تعقيم وتطهير كنائس المحافظة ضد كورونا (صور)
الهلال الأحمر بالبحر الأحمر تبدأ حملة تعقيم وتطهير كنائس المحافظة ضد كورونا (صور)
الهلال الأحمر بالبحر الأحمر تبدأ حملة تعقيم وتطهير كنائس المحافظة ضد كورونا (صور)
الهلال الأحمر بالبحر الأحمر تبدأ حملة تعقيم وتطهير كنائس المحافظة ضد كورونا (صور)
الهلال الأحمر بالبحر الأحمر تبدأ حملة تعقيم وتطهير كنائس المحافظة ضد كورونا (صور)

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