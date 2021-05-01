باحثة تحصل على درجة الدكتوراه بموضوع "قوة الصورة الصحفية وتأثيرها"

كشفت الباحثة مروة شعبان المدرس المساعد بقسم علوم الاتصال والإعلام كلية الآداب جامعة عين شمس، من خلال دراسة لها رصدت الأطر المصورة التي وظفتها الصحف عينة الدراسة (الأهرام- المصري اليوم- الدستور) في تغطيتها المصورة لأحداث العلاقات المصرية العربية، والقوى والأطراف الفاعلة المُشاركة في صناعة تلك الأحداث؛ أن تلك الفترة شهدت العديد من التحالفات العربية لدول المنطقة، وكذلك الأزمات الداخلية التي تعرضت لها الدول العربية على يد الجماعات الإرهابية.





جاء ذلك خلال بحث للباحثة بعنوان "أطر المعالجة المرئية للعلاقات المصرية العربية في الصحف المصرية المطبوعة"، والذي قدمته لنيل درجة الدكتوراه من كلية الإعلام جامعة عين شمس.





وأوضحت مروة شعبان أنها قامت بسحب العينة باتباع أسلوب الأسبوع الصناعي لجميع الأعداد التي صدرت خلال الفترة من 4 يونيو 2014 حتى 3 يونيو 2018م، وفي إطاره تم تحليل الصور عينة الدراسة والتي وصلت إلى 568 صورة بواقع 177 صورًة بصحيفة الأهرام، و214 صورًة بصحيفة المصري اليوم، و177 صورًة بصحيفة الدستور.





وأضافت أنها اعتمدت على إجراء عدد من المقابلات مع المصورين الصحفيين والمخرجين الصحفيين بوكالات الأنباء والصحف والذين لهم التأثير الواضح في اختيار الصور المُصاحبة للمادة الخبرية المنشورة؛ بهدف فهم وتفسير أدوات تحليل الأطر المصورة.





وأشارت إلى نتائج المقابلات، التي أظهرت أن قوة الصورة الصحفية تكمن في مضمونها الدلالي وفي مضمون الفكرة التي تتضمنها الرسالة التي تحملها وللمادة التحريرية المُصاحبة لها.





وأظهر البحث موضوع الدراسة -حسب قول الباحثة- أن هناك مشكلة كبيرة في الوطن العربي فيما يخص الملكية الفكرية للصور وحقوق النشر وعدم نسبها لمصدرها الأصلي مع عدم تفعيل قوانين صارمة بهذا الشأن.





وأكدت أن نتائج البحث أظهرت الأطر المصورة السلبية في المرتبة الثانية وكان أبرزها؛ "إطار الإرهاب" والذي ظهر في الصور من خلال الجماعات والميليشيات الإرهابية، يليه "تهديد أمن المواطن وبيته" والذي ظهر من خلال دلالات الصور من نظرات عيون المدنيين، ثم "الصراع" و"الضحايا".





وأوصت الباحثة في نهاية دراستها بعدة توصيات منها، ضرورة توثيق الأحداث المختلفة التي تمر على مصر بشكل مصور؛ من خلال إنشاء أرشيف للصور متعدد المصادر الموثقة وتحديثه بشكل مستمر، بحيث تعبر الصور عن كافة الأحداث والرؤى المختلفة تجاهها، كذلك ليسهل الاطلاع عليها بشكل دوري ومستمر .





الاهتمام بالتغطية المصورة للعلاقات المصرية العربية والصورة التي تقدمها وسائل الإعلام الداخلية عن مصر وعلاقتها بالدول العربية للخارج والعمل على التحسين المستمر لهذه الصورة.





وقررت اللجنة في نهاية مناقشة الباحثة علنيًا، إعطاء الباحثة مروة شعبان درجة الدكتوراه في الصحافة مع مرتبة الشرف الأولى، مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى ، وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الأستاذة الدكتورة هبة شاهين رئيس قسم علوم الاتصال والإعلام كلية الآداب جامعة عين شمس، مشرفًا رئيسيًا، والدكتورة مي حمزة مدرس العلاقات العامة بقسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس، مشرف مشارك، والأستاذ الدكتور هشام عطية عميد كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا مناقشًا، والأستاذ الدكتور سلوى سليمان أستاذ ورئيس قسم العلاقات العامة بإعلام جامعة الأهرام الكندية مناقشًا.





وأشادت اللجنة أثناء المناقشة بالبحث حيث قال الأستاذ الدكتور هشام عطية أن فروض الدراسة جميعها مهمة ومنطقية وخاصة الفرض الثاني الأساليب الإقناعية ولكنه رأي ان الفرض الأول كان بديهي .





ومن ناحيتها قال الدكتورة سلوى سليمان إن الباحثة تمتعت بصبر وبذلت جهدًا كبيرًا في الرسالة وأنها مكتملة ومنهجية، والموضوع حديث وأبدت إعجابها بجزء التأثير النظري للقضية العربية فهي رؤية متزنة من الباحثة في الرسالة.





فيما أكدت الدكتورة هبة شاهين رئيس قسم علوم الاتصال والإعلام سعادتها على إشرافها على الرسالة وأن لديها علاقة ممتدة مع الباحثة حيث انها أشرفت عليها في رسالة الماجستير



