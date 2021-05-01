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"المشروعات شاهدة على صلابة الشعب".. أبرز رسائل "السيسي" بمناسبة عيد العمال

السبت 01/مايو/2021 - 11:12 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة رسائل هامة للعمال في عيدهم، مؤكدا على دورهم الوطني الهام والرئيسي في دفع مسيرة البناء والتطوير.

ويرصد "الفجر"، أبرز رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال:

إسهام في ميادين الإنتاج
استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، بقوله؛ "تحرص الدولة على الاحتفال سنويًا بعيد العمال، والذي يجسد في جوهره احترامها العميق لما يقدمه العمال من إسهام في شتى ميادين الإنتاج، ويؤكد دورهم الوطني الهام والرئيسي في دفع مسيرة البناء والتطوير".

إنجازات متلاحقة
وتابع الرئيس السيسي، إن الإنجازات المتلاحقة والمشروعات العملاقة في مصر شاهدة على صلابة إرادة الشعب المصري.

وتميزت رسائل السيسي، بالوضوح، حيث أكد أن من يريد أن يجد له المكان المناسب في العصر الحديث ينبغي أن يتحلى بأعلى درجات الإتقان والتفاني في عمله، وأن يجتهد لاستيعاب ثورة المعلومات والطفرة الهائلة التي يشهدها العالم في الابتكارات وتطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والميكنة.

كفاحكم محل تقدير 
وشدد السيسي، على أنه على يقين من قدرة عمال مصر على استكمال مسيرة التنمية من أجل مستقبل أفضل لأجيال شابة وواعدة.

وأضاف: "أن كفاحكم النبيل محل تقدير كبير وإنكم سوف تجدونني دائمًا حافظًا لعهدي معكم باذلًا أقصى ما في وسعي لكي تثمر جهودكم البناءة عما تتمنونه لأنفسكم ولوطننا العزيز مصر".

تغيرات متسارعة
وأشار الرئيس، إلى أن ما نشهده اليوم من تغيرات متسارعة في أساليب العمل وآليات الإنتاج تدفعنا إلى المنافسة والمشاركة من خلال التدريب المستمر لرفع القدرات والاطلاع على تجارب الأمم الأخرى، وفي الوقت ذاته، إطلاق إرادة الإصلاح والتحديث في نفوسنا لنصبح قادرين على تطوير قدراتنا الكامنة نحو الأفضل والتأثير بالإيجاب في ركب الحضارة الإنسانية.

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