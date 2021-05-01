فضل ليلة القدر وصدقة الفطر.. موضوع خطبة الجمعة القادمة



أعلنت وزارة الأوقاف عن موضوع خطبة الجمعة القادمة تحت عنوان ”فضل ليلة القدر.. وصدقة الفطر“، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير.



وطالبت من الأئمة ألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.



نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.