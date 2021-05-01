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أمريكا تبدأ الانسحاب رسميا من أفغانستان

السبت 01/مايو/2021 - 11:20 ص
قوات أمريكية
قوات أمريكية
وكالات
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أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم السبت، الانسحاب  رسميًا من أفغانستان، وذلك بعد 20 عامًا من البقاء من فى البلاد، تاركين البلد المنكوب بالصراع الدموى أمام مستقبل غامض وسط تصاعد هجمات متمردى طالبان.

 

ويذكر أن 10 ألاف جندي من قوات الناتو من مهمة التدريب المعروفة باسم "الدعم الحازم"، سيغادرون أفغانستان بما فى ذلك 2.500 جندى من الولايات المتحدة، و1.100 من ألمانيا، بحلول 11 سبتمبر المقبل.

 

ومنذ أسابيع، بدأت المعدات العسكرية بالفعل فى مغادرة أفغانستان، إلا أن اليوم أول مايو هو تاريخ البدء الرسمى لسحب القوات.

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القوات الامريكية الانسحاب من أفغانستان افغانستان

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