منة فضالي تطالب جمهورها بالدعاء بالشفاء العاجل لسمير غانم وزوجته

طالبت الفنانة منة فضالي من جمهورها الدعاء للفنانة دلال عبد العزيز وزوجها الفنان سمير غانم بالشفاء العاجل بعد إصابتهما بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت منة فضالي صورة للفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، وعلقت عليها قائلة:"ربنا يشفيكم ويعافيكم يا رب دعواتكم للأستاذة العظيمة دلال عبد العزيز و سيد المسرح والكوميديا الاستاذ سمير غانم دعواتكم بالشفاء، وربنا يشفي كل مريض يا رب، المرض زايد جدا يا جماعة خلو بالكم من نفسكم علشان أهلكم، كورونا ".



وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة منة فضالي الدرامية مسلسل "نسل الأغراب"، وهو بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.