قبيل شم النسيم.. احذروا تناول هذا النوع من الفسيخ (فيديو)

قالت الدكتورة منال عزالدين، باحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية، إن تناول الفسيخ والرنجة مع الصيام أمر صعب جدا، لأنه سيسبب عطش شديد في اليوم التالي، مضيفة أن حقوق الملكية الفكرية للفسيخ تعود للقدماء المصريين، لافتة إلى أنهم يحتفلون كانوا بشم النسيم من 2700 سنة قبل الميلاد..

وحذرت "عزالدين"، خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، من تناول ما يسمى بـ "الفسيخ الحلو"، موضحة أن بعض المحلات تسوق لهذا النوع من الفسيخ وأنه قليل الملح، مؤكدة أنه أحد أساليب خداع المواطن، معلقة: "الفسيخ الحلو يسبب مشاكل صحية".

وأضافت أن الفسيخ الحلو لم يحصل على الوقت الكافي لتصنيعه، مشددة على ضرورة ابتعاد أصحاب أمراض القلب والكلى وارتفاع ضغط الدم عن تناول الفسيخ.

