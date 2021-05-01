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بالصور.. خروج قطار عن القضبان في دمياط

السبت 01/مايو/2021 - 11:35 ص
بوابة الفجر
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تعرض قطار «المنصورة – دمياط»، اليوم، للخروج عن القضبان أمام مدينة كفر سعد في محافظة دمياط، دون وقوع خسائر بشرية نتيجة وجود عطل في التحويلة، وقد تلقى اللواء خالد إبراهم مدير الأمن إخطارا من مأمور مركز كفر سعد بالواقعة، التي لم تسفر عن وقوع خسائر بشرية.

ومن جانبهم، انتقل ضباط المباحث والقيادات التنفيذية والأمنية إلى مكان البلاغ وتبين خروج جرار القطار رقم 47 القادم من المنصورة والمتجه إلى كفر سعد من على القضبان بسبب وجود عطل في التحويلة دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتوقفت حركة القطارات نتيجة وجود الجرار والقطار في الطريق، وجارى رفع الجرار لوضعه على الخط مرة ثانية واستكمال طريقه .
بالصور.. خروج قطار عن القضبان في دمياط
بالصور.. خروج قطار عن القضبان في دمياط

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خروج قطار عن القضبان بوابة الفجر الفجر

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