توزيع 48 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا في بريطانيا

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم السبت، عن توزيع 48.7 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في البلاد حتى الآن.

وبحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، يُقدر معدل التطعيم في بريطانيا بـ 533 ألفاً و808 جرعات في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، من المتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين ثلاثة أشهر. وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 19 أسبوعاً.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا، إلى 4.43 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 127 ألفاً و775 حالة حتى الآن. ومضى حوالي عام و13 أسبوعاً منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا.

ويذكر أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي مسألة تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.