قتلى وجرحى بانفجار داخل قاعدة عسكرية في أفغانستان

أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم السبت، مقتل جنديين على الأقل وإصابة 18 آخرون في انفجار وقع داخل قاعدة عسكرية، تقع في مطار "باجرام" بإقليم "باروان" شمال البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن مسؤولين أفغان، إن القنبلة انفجرت داخل مسجد في قاعدة عسكرية أفغانية، تحمي مركز احتجاز باجرام.

وحتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد.

وجاء بعد أن بدأت القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي(ناتو) رسمياً الانسحاب من أفغانستان اليوم السبت، وسط مخاوف من أن يتم استهداف القوات العسكرية من قبل مسلحين مع استمرار الانسحاب.