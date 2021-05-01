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"الإنشاد الدينى" يحيى الليلة الـ١٢ لبرنامج "هل هلالك"

السبت 01/مايو/2021 - 12:05 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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واصل قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، فعاليات الليلة ال١٢ لبرنامج "هل هلالك" بنسخته الخامسة، أمس الجمعة، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون .

حيث شارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، بمجموعة من أشهر الأغانى الدينية لكبار نجوم الطرب، قدمتها شعبة الإنشاد الدينى بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية برئاسة الدكتور أسامة زغلول، منها " نبينا هادينا، الشمعتين، القلب يعشق، هلت ليالي، كم ناشد، صلى الله على محمد" .

كما قدم فنانو السيرك القومى التابع للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، مجموعة متنوعة ومتميزة من فقرات السيرك القومى برئاسة الفنان وليد طه، منها " الحبال، المطبخ الصينى، المهرج، الساحر، الكرابيج، التوازن بالسلم الهوائى .

كما يشارك البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، ويقدم طوال فترة برنامج "هل هلالك" رائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي أوبريت "الليلة الكبيرة" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا .

هذا إلى جانب ركن خاص للطفل يومياً طوال فترة البرنامج، يقدم ورش للأشغال الفنية تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، بمشاركة عدد من رواد هل هلالك من الأطفال، لتدريبهم على بعض الأعمال الفنية وكانت ورشة اليوم لعمل وتلوين رأس الحصان، بإستخدام الورق المقوى والقماش .

وتستمر فعاليات برنامج "هل هلالك" حتى يوم ٢١ رمضان الموافق الثالث من شهر مايو المقبل، وتبدأ جميع فعاليات البرنامج فى الثامنة والنصف من مساء كل ليلة، وأسعار التذاكر ٣٠ و٢٠ جنيها، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حرصاً على الجمهور .

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