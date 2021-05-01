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تعرف على موعد مباراة يوفنتوس المقبلة في الدوري الإيطالي

السبت 01/مايو/2021 - 12:05 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي يوفنتوس لمواجهة نظيره أودينيزي، يوم غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة يوفنتوس أمام أودينيزي، على أرضية ملعب فريولي معقل نادي أودينيزي.

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 66 نقطة، بينما يتواجد أودينيزي في المركز الحادي عشر برصيد 39 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

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