حملة أمنية بالفيوم لضبط تجار المواد المخدرة وحائزي الأسلحة

تمكنت حملة أمنية بالفيوم من ضبط العناصر الإجرامية متجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة والذخائر بدون ترخيص والمحكوم عليهم الهاربين.



أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:

ضبط (4) قطع سلاح نارى.. بحوزة 4متهمين " لهم معلومات جنائية".

ضبط (3) قضايا مخدرات.. ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 3 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية".

تنفيذ (424) حكم قضائى متنوع.

ضبط (1) مراقب هارب.

ضبط (1) متهم مطلوب ضبطه وإحضاره.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى إستمرار الحملات.



