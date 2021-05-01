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حملة أمنية بالفيوم لضبط تجار المواد المخدرة وحائزي الأسلحة

السبت 01/مايو/2021 - 12:08 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت حملة أمنية بالفيوم من ضبط العناصر الإجرامية متجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة والذخائر بدون ترخيص والمحكوم عليهم الهاربين.

أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:
ضبط (4) قطع سلاح نارى.. بحوزة 4متهمين " لهم معلومات جنائية".
ضبط (3) قضايا مخدرات.. ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 3 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية".
تنفيذ (424) حكم قضائى متنوع.
ضبط (1) مراقب هارب.
ضبط (1) متهم مطلوب ضبطه وإحضاره.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى إستمرار الحملات.

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