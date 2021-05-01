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صراع بين الأهلى الزمالك لضم وليد أزارو

السبت 01/مايو/2021 - 12:08 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية سعودى، عن وجود صراع قوية بين الأهلى الزمالك، للظفر بخدمات الدولي المغربى وليد أزارو، لاعب فريق الاتفاق، خلال سوق الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "الميدان" السعودية، فإن التنافس بدأ يشتعل بين ناديين القمة الأهلى والزمالك، على التعاقد مع وليد أزارو، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة".

وتابعت:"الأهلى عرض فكرة عودة وليد أزارو لصفوف الفريق، فى ظل اقتناع بيتسو موسيمانى المدير الفنى، بفكرة قيادة اللاعب المغربى لهجوم الأحمر، فى الموسم الجديد".

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن الزمالك يخطط أيضا، للظفر بخدمات المهاجم المغربى لتعويض رحيل مصطفى محمد عن الفريق.

وأضافت:" أن إدارة نادى الاتفاق متمسكة ببقاء وليد أزارو مع الفريق، رغم عدم تقديم المستوى المنتظر منه خلال الفترة الماضية، إذ ترى أن اللاعب قادر على تطوير مستواه الفنى خلال الفترة المقبلة، حال توافرت له الأدوات المساعدة".

جدير بالذكر أن الاتفاق السعودى تعاقد مع وليد أزارو نهائيًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من النادي الأهلى، بسبب عدم اقتناع رينيه فايلر المدير الفنى السابق للأحمر، بقدرات اللاعب.

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