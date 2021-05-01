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الداخلية تواصل تفعيل الإجراءات لتسهيل وتيسير على المواطنين

السبت 01/مايو/2021 - 12:12 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات اللازمة والتي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته.. وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية.

حيث قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية بإستقبال عددٍ من المواطنين، من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام، وتم إتخاذ الإجراءات الخاصة بهم، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتؤكد الوزارة على مواصلة إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

الداخلية تواصل تفعيل الإجراءات لتسهيل وتيسير على المواطنين
الداخلية تواصل تفعيل الإجراءات لتسهيل وتيسير على المواطنين
الداخلية تواصل تفعيل الإجراءات لتسهيل وتيسير على المواطنين
الداخلية تواصل تفعيل الإجراءات لتسهيل وتيسير على المواطنين
الداخلية تواصل تفعيل الإجراءات لتسهيل وتيسير على المواطنين
الداخلية تواصل تفعيل الإجراءات لتسهيل وتيسير على المواطنين

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