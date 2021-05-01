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عاجل.. السكة الحديد تكشف تفاصيل خروج قطار المنصورة عن القضبان

السبت 01/مايو/2021 - 12:11 م
بوابة الفجر
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كشفت هيئة السكك الحديد، اليوم، عن تفاصيل خروج قطار المنصورة عن القضبان، دون وقوع خسائر بشرية.

وقالت، في بيان، عن أنه صباح اليوم ٢٠٢١/٥/١، أثناء مسير قطار 47 ركاب طنطا / المنصورة / دمياط من سكة النفادي بحوش محطة كفر سعد البلد خرج الجرار 3048 عن القضبان في منطقة التحويلة شاغلاَ الخط الطوالي دون وقوع أي إصابات.

وتابعت، أنه تم توجيه معدات الرفع وجار تدوير القطارات من على جانبي العطل وتم تشكيل لجنة فنية برئاسة مدير المنطقة للوقوف على أسباب خروج الجرار عن القضبان ومحاسبة المقصرين.

وانتقلت القيادات الأمنية بمديرية أمن دمياط ، محطة قطار كفر سعد بعد أن خرج قطار «المنصورة – دمياط»، اليوم، عن القضبان أمام مدينة كفر سعد في محافظة دمياط، وقد انتقل أيضا فريق من المهندسين والفنيين إلى مقر تعطل القطار للعمل على إصلاح الجرار وعودته للسير مرة أخرى داخل القضبان بعد انحرافه واستكمال مساره بعد تعطل التحويلة.

وكان تلقى اللواء خالد إبراهيم مدير أمن دمياط، إخطارا من مأمور مركز كفر سعد بخروج قطار عن القضبان بمركز كفر سعد دون وقوع خسائر بشرية، وقد انتقل ضباط المباحث والقيادات التنفيذية والأمنية إلى مكان البلاغ وتبين خروج جرار القطار رقم 47 القادم من المنصورة والمتجه إلى كفر سعد من على القضبان بسبب وجود عطل في التحويلة دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتوقفت حركة القطارات نتيجة وجود الجرار والقطار في الطريق، وجار رفع الجرار لوضعه على الخط مرة ثانية واستكمال طريقه، وتبين عدم وقوع خسائر بشرية نتيجة وجود عطل في التحويلة.

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