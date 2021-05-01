روسيا تسجل 9270 إصابة جديدة بكورونا

رصدت السلطات الصحية في روسيا، اليوم السبت، 9270 إصابة جديدة بكوفيد-19، من بينها 3208 حالات في العاصمة موسكو، ليرتفع العدد الرسمي منذ بدء الجائحة إلى أربعة ملايين و814558 حالة.

وأشار فريق العمل الحكومي المكلف بمكافحة فيروس كورونا، إلى أن 392 شخصاً توفوا لأسباب مرتبطة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وبذلك يصل إجمالي الوفيات إلى 110520.