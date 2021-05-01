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مسلسل "نجيب زاهي زركش" الحلقة 19.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

السبت 01/مايو/2021 - 12:23 م
بوابة الفجر
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ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل "نجيب زاهى زركش" بطولة يحيى الفخراني والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة.

نجيب زاهى زركش.. مواعيد العرض
مسلسل "نجيب زاهى زركش" للنجم الكبير يحيى الفخرانى يعرض على شاشة dmc فى الساعة 9:00 مساء، ويعاد فى الساعة 5:00 صباحاً والساعة 1:00 صباحاً.

تردد قناة ON دراما 
القمر الصناعي النايل سات، تردد قناة أون ON وهو ١٠٨٥٣، ومعدل الاستقطاب أفقى، ومعدل الترميز ٢٧٥٠٠، ومعدل تصحيح الخطأ ٥٦.

أبطال عمل المسلسل
ومسلسل نجيب زاهى زركش، بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.

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