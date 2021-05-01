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استعدادات مراسم وضع حجر أساس استاد النادي الأهلي

السبت 01/مايو/2021 - 12:26 م
بوابة الفجر
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تشهد القلعة الحمراء حدثًا تاريخيًّا بعد قليل ، حيث يقوم مجلس الأهلي ، برئاسة محمود الخطيب، وضيوفه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بوضع حجر الأساس لـ«استاد النادي الأهلي» بأرض النادي بمدينة الشيخ زايد.

ووجه مجلس الإدارة الدعوة لكل قيادات الأهلي ورموزه ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، ولاعبي الأهلي القدامى على مر الأجيال وممثلي قطاعات النادي الحالية.

وكان مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد أعلن عقب اجتماعه الذي جرى مساء الأحد الماضي عن حصوله على الموافقات النهائية لإنشاء «استاد النادي الأهلي»، وحدد اليوم السبت موعدًا لوضع حجر الأساس.

وحرص المجلس على توجيه برقية شكر وامتنان لفخامة رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمه الدائم للحركة الرياضية بكل مؤسساتها ومن بينها النادي الأهلي، الذي يجدد العهد على دعم الدولة ومؤسساتها، والاستمرار في تأدية رسالته وبذل أقصى جهد لتحقيق كل الأهداف الوطنية بالمزيد من التفوق الرياضي ورعاية النشء والتمثيل المشرف للبلاد في المحافل الدولية.

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