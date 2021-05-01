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استعدادات مراسم وضع حجر أساس استاد النادي الأهلي
السبت 01/مايو/2021 - 12:26 م
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تشهد القلعة الحمراء حدثًا تاريخيًّا بعد قليل ، حيث يقوم مجلس الأهلي ، برئاسة محمود الخطيب، وضيوفه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بوضع حجر الأساس لـ«استاد النادي الأهلي» بأرض النادي بمدينة الشيخ زايد.
ووجه مجلس الإدارة الدعوة لكل قيادات الأهلي ورموزه ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، ولاعبي الأهلي القدامى على مر الأجيال وممثلي قطاعات النادي الحالية.
وكان مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد أعلن عقب اجتماعه الذي جرى مساء الأحد الماضي عن حصوله على الموافقات النهائية لإنشاء «استاد النادي الأهلي»، وحدد اليوم السبت موعدًا لوضع حجر الأساس.
وحرص المجلس على توجيه برقية شكر وامتنان لفخامة رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمه الدائم للحركة الرياضية بكل مؤسساتها ومن بينها النادي الأهلي، الذي يجدد العهد على دعم الدولة ومؤسساتها، والاستمرار في تأدية رسالته وبذل أقصى جهد لتحقيق كل الأهداف الوطنية بالمزيد من التفوق الرياضي ورعاية النشء والتمثيل المشرف للبلاد في المحافل الدولية.
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