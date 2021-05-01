شيخ الأزهر يكشف أخطر ما يواجه تجديد الخطاب الديني (فيديو)

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الازهر الشريف، إن هناك موروثات ليست من الدين ولا من الشريعة تتسلط على حياة الناس، وتتحكم في تصرفاتهم، وبخاصة في مجال المرأة ومجال الاجتماع بشكل عام.



وأشار "الطيب"، خلال برنامجه "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، إلى أن المفارقات الاجتماعية لا نجد لها تفسيرا لا على مستوى الشريعة ولا على مستوى الرقي الإنساني، مضيفا أن من الظلم بل من الجهل الفاضح محاسبة الشريعة بما لا نجده في توجيهاتها وأحكامها.



وأضاف أن أخطر ما يواجه تجديد الخطاب الديني هو وجود فتاوى عتيقة لم تعد تنفع المسلمين اليوم، والترويج لفتاوى ماجنة تصدر عادة إما من جهلاء بالإسلام يقومون بدور معين مرسوم لتشويه مقدسات المسلمين، إما من منتسبين للعلم ولكن يهون عليهم بيعه في سوق المنافع.

