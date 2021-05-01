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كشف ملابسات مقطع فيديو على "تيك توك" يتضمن التنمر على أحد الأطفال

السبت 01/مايو/2021 - 12:31 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الامنية من كشف تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "تيك توك" يتضمن التنمر على أحد الأطفال بعين شمس.

لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "تيك توك" متضمنًا قيام أحد الأشخاص بالتعدى والتنمر على أحد الأطفال حال تواجده بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط المتهمين وإتخاذ الإجراءات القانونية.

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