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ضبط 3 أطنان لحوم وكبدة فاسدة بالقليوبية 

السبت 01/مايو/2021 - 12:31 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، اليوم السبت، 3.13 طن لحوم وكبدة مجمدة فاسدة داخل إحدى الثلاجات غير المرخصة قبل طرحها في الأسواق، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد أحمد عبدالعليم، رئيس مباحث التموين، يفيد بشن حملة تموينية لمراقبة الأسواق وأماكن حفظ اللحوم في الثلاجات.

وأسفرت الحملة عن ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية دون ترخيص، عثر بها على 3.13 طن لحوم وكبدة مجمدة دون مستندات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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