Advertisements

مسلسل "حرب أهلية" لـ يسرا الحلقة 19.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

السبت 01/مايو/2021 - 12:32 م
بوابة الفجر
Advertisements
يبحث عدد  كبير من المواطنين المهتمين بالدراما عن العديد من المسلسلات التي يتم عرضها والقنوات الناقلة لمتابعة ما يحلو لهم طيلة الشهر الكريم، ومن هنا ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل حرب أهلية بطولة النجمة يسرا والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة.

مواعيد مسلسل حرب أهلية الحلقة 19
يعرض مسسل حرب أهلية عبر قناة CBC الساعة 7.45 مساء، والإعادة: 12:45 صباحا - 9:15 صباحا، يومياً خلال شهر رمضان وعن تردد قناة سي بي سي دراما لمتابعة المسلسل إليكم التالي:


تردد: 11785
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي H
معامل تصحيح الخطأ: 5/6

أبطال عمل مسلسل حرب أهلية
مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

أخبار تهمك

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن أعراض سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. السكة الحديد تكشف تفاصيل خروج قطار المنصورة عن القضبان

منذ ساعة و 6 دقيقة

صراع بين الأهلى الزمالك لضم وليد أزارو

منذ ساعة و 9 دقيقة

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ حوالي 20 ساعة

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

منذ ساعة

بالصور.. خروج قطار عن القضبان في دمياط

منذ أقل من ساعتين

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ حوالي 20 ساعة

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات وإصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الداخلية" تكشف عن سبب حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مفاجأة سارة بشأن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز بعد وضعها على الأكسجين

منذ حوالي 13 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول رد من رامي رضوان بعد نقل سمير غانم وزوجته للمستشفى

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:16 م

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

بالصور.. خروج قطار عن القضبان في دمياط

11:35 ص

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

10:04 ص

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

05:29 م

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

11:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى