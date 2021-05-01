جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم التنقيب عن الآثار

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطلان بتهمة التنقيب عن الأثار بمصر القديمة.



فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل شقة كائنة بالدور الأرضى بأحد العقارات بدائرة القسم.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه، وأمكن ضبط كلٍ من (عاطلان – أحدهما "له معلومات جنائية - مقيم بالعقار محل البلاغ").. حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار بالعقار، وعثر بداخله على حفرة وأدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

