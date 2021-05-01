Advertisements

جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم التنقيب عن الآثار

السبت 01/مايو/2021 - 12:34 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطلان بتهمة التنقيب عن الأثار بمصر القديمة.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل شقة كائنة بالدور الأرضى بأحد العقارات بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه، وأمكن ضبط كلٍ من (عاطلان – أحدهما "له معلومات جنائية - مقيم بالعقار محل البلاغ").. حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار بالعقار، وعثر بداخله على حفرة وأدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم التنقيب عن الآثار
جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم التنقيب عن الآثار

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 3 ساعات

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ يوم

بالصور.. خروج قطار عن القضبان في دمياط

منذ أقل من ساعتين

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات وإصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن أعراض سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 17 ساعة

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أول رد من رامي رضوان بعد نقل سمير غانم وزوجته للمستشفى

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مفاجأة سارة بشأن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز بعد وضعها على الأكسجين

منذ حوالي 13 ساعة

صراع بين الأهلى الزمالك لضم وليد أزارو

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. "الداخلية" تكشف عن سبب حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السكة الحديد تكشف تفاصيل خروج قطار المنصورة عن القضبان

منذ ساعة

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

ضبط عامل لتنقيبه عن الآثار أسفل منزله بالدرب الأحمر

ضبط شخص لقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار بمصر القديمة

أسفل منزلهما.. ضبط شقيقين لتنقيبهما عن الآثار بالقاهرة

ضبط شخصين لقيامهما بأعمال حفر للتنقيب عن الآثار بمنشأة ناصر

ضبط 8 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بالقاهرة

ضبط شخصين بالقاهرة حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:16 م

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

بالصور.. خروج قطار عن القضبان في دمياط

11:35 ص

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

10:04 ص

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

05:29 م

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

11:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى