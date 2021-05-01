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عاجل.. وفاة زوجة طبيب الغلابة
السبت 01/مايو/2021 - 12:32 م
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توفيت، صباح اليوم السبت، الدكتورة فادية مالك زوجة الراحل الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة بمحافظة الغربية.
ومن جانبها، أعلنت أسرتها عن تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من قرية شبرا قاص التابعة لمركز السنطة، بمحافظه الغربية، وتشييع جثمانها لمثواها الأخير.
يذكر أن طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي قد رحل في صيف العام الماضي بعد رحلة عطاء وخدمة للغلابة استمرت سنوات طويلة.
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