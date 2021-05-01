عاجل.. وفاة زوجة طبيب الغلابة

توفيت، صباح اليوم السبت، الدكتورة فادية مالك زوجة الراحل الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة بمحافظة الغربية.





ومن جانبها، أعلنت أسرتها عن تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من قرية شبرا قاص التابعة لمركز السنطة، بمحافظه الغربية، وتشييع جثمانها لمثواها الأخير.



