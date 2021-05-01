نائب الوفد يهنئ عمال مصر ويطالب بالاهتمام بالتعليم الفني

تقدم المهندس حازم الجندي، عضو لجنه الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، بالتهنئة إلى عمال مصر، بمناسبة عيدهم، مشيرًا إلى أنهم الجنود المجهولون في معركة البناء والتعمير والتنمية التي تقوم بها الدولة المصرية.





وأوضح الجندي ، في بيان، أن عمال مصر هم أساس التنمية وطاقة مصر الساهرة التي عملت ليلا ونهارا في كافة المجالات وقطاعات الدولة من أجل دفع عجلة الإنتاج، مشيدا بتحملهم الفترة العصيبة التي تمر بها الدولة جراء جائحة فيروس كورونا ومواصلتهم للعمل بالمصانع والشركات والمشروعات القومية التي تخدم الدولة وعدم تخليهم عن القيام بدورهم تجاه وطنهم على أكمل وجه.





وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة تأهيل العمال وتدريبهم في مختلف المجالات على ضرورة التعامل مع الوسائل التكنولوجيا الحديثة لمواكبة التطور العلمي الذي أصبح العالم كله يتجه نحوه في الصناعة والزراعة والتجارة وكافة المجالات الأخرى، لافتًا إلى أن العمال في المصانع بحاجة إلى دورات تدريبية تأهيلية لتمكنهم للتعامل مع مستجدات العصر التي فرضتها التكنولوجيا.



