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ضبط 1237 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

السبت 01/مايو/2021 - 12:40 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط 1237 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:
ضبط (3،13 طن "لحوم - كبدة مجمدة") بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.

ضبط (1،68طن " أسماك فيليه - مقطعات لحوم") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

ضبط (29 طن بقوليات "فول صحيح - فاصوليا" معبأة داخل أجولة يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية) وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

ضبط (24،8طن زيت طعام "منتج نهائى ومستلزمات إنتاج" معبأة داخل خزانات وعبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية وغير مسجلة، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية)، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة زيت الطعام "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

ضبط (9 طن "ملح طعام – لبن بودرة" معبأة داخل أجولة "مستلزمات إنتاج"، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية "مجهولة المصدر")، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. وكذا (4،72 طن لبن معبأ داخل عبوات مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة "منتج نهائى" – 1000 لتر سولار تم تجميعها دون التعاقد مع الجهات المعنية قدرت بقيمة 6750 جنيه "مستلزمات إنتاج").. تمهيدًا لطرحهم للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة وإنتاج السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

ضبط (5٫4 طن "مخللات" معبأة داخل براميل يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية)، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات "بدون ترخيص") بمحافظة الإسكندرية.

ضبط (210110 قطعة مستلزمات طبية "كمامة – غطاء رأس – بدلة عمليات" غير مطابقة للمواصفات القياسية بدون مستندات "مجهولة المصدر").. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن تابع لإحدى شركات تجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

ضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة كفر الشيخ) لحيازته (1015 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين قام المذكور بتجميعها للإستيلاء على الدعم المقرر لها من خلال عمليات الضرب الوهمى للبطاقات).

ضبط (4،5 طن "أسمدة زراعية") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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