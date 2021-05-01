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أحمد صلاح حسني ينتهي من تصوير مشاهده في مسلسل "كوفيد-25"

السبت 01/مايو/2021 - 12:45 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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انتهى الفنان أحمد صلاح حسني من تصوير مشاهده في مسلسل "كوفيد-25"، والذي بدأ عرضه أول أمس على الفضائيات المصرية والعربية.

ودارت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "كوفيد-2"، حول بداية انتشار الفيروس الجديد بين المواطنين بالنظر، ومحاولة يوسف الشريف للسيطرة على الوضع العام.

مسلسل "كوفيد 25" من تأليف إنجي علاء، إخراج أحمد جلال، بطولة يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، أيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، محمد عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد.

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