السيسي يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة المجيد

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للتهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك حسبما ذكر متحدث الرئاسة عبر صفحته الرسمية على "الفيسبوك".





وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أشاد بالروابط الطيبة والمشاعر الصادقة التي تجمع كل أبناء الشعب المصري من مسلمين ومسيحيين، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر ويرعى شعبها العظيم، وان ينعم عليها بالخير والسلام والتقدم.



