Advertisements

السيسي يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة المجيد

السبت 01/مايو/2021 - 12:48 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للتهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك حسبما ذكر متحدث الرئاسة عبر صفحته الرسمية على "الفيسبوك".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أشاد بالروابط الطيبة والمشاعر الصادقة التي تجمع كل أبناء الشعب المصري من مسلمين ومسيحيين، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر ويرعى شعبها العظيم، وان ينعم عليها بالخير والسلام والتقدم.

كما بعث الرئيس برقية تهنئة إلى أبناء مصر المسيحين في الخارج، معربًا عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد، ولمصرنا الحبيبة بمزيد من الخير والنماء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر السيسي البابا تواضروس

أخبار تهمك

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجأة سارة بشأن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز بعد وضعها على الأكسجين

منذ حوالي 13 ساعة

صراع بين الأهلى الزمالك لضم وليد أزارو

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. "الداخلية" تكشف عن سبب حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

منذ حوالي 8 ساعات

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ يوم

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. وفاة زوجة طبيب الغلابة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات وإصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ حوالي 20 ساعة

بالصور.. خروج قطار عن القضبان في دمياط

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السكة الحديد تكشف تفاصيل خروج قطار المنصورة عن القضبان

منذ ساعة و 8 دقيقة

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ حوالي 20 ساعة

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

منذ ساعة

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ حوالي 14 ساعة

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن أعراض سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:16 م

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

10:04 ص

بالصور.. خروج قطار عن القضبان في دمياط

11:35 ص

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

05:29 م

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

11:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى