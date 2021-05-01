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المندوب الروسي بمحادثات فيينا: مجموعة 4+1 عقدت اجتماعا غير رسمي مع الوفد الأمريكي

السبت 01/مايو/2021 - 12:41 م
الاتفاق النووي
الاتفاق النووي
وكالات
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قال المندوب الروسي في محادثات فيينا، إن مجموعة 4+1 عقدت اجتماعا غير رسمي مع الوفد الأمريكي سعيا لاحياء الاتفاق النووي، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.

 

وفي وقت سابق، قال مندوب طهران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانتشي، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "يدعي أن الكرة في ملعب إيران بينما تواصل بلاده انتهاك الاتفاق النووي".

 

وقالت الحكومة الإيرانية، إنها لن تقدم أي امتياز خارج إطار الاتفاق النووي في محادثات فيينا.

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محادثات فيينا ايران المندوب الروسي

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