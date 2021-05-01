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ضبط عدد 12 ألف شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

السبت 01/مايو/2021 - 12:55 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد 12304 شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وضبط 478 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير 964 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتي:

- ضبط عدد (12304) شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (12261) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (43) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

- تحرير (964) مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

- ضبط (478) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات (4931) أرجيلة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وجار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

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