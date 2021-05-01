لمجابهة كورونا.. إغلاق الحدائق وحظر الرحلات النيلية بقنا في شم النسيم

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إنه تم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بضرورة رفع درجة الاستعدادات القصوى مع غلق جميع الحدائق والمتنزهات العامة وكورنيش النيل ووقف جميع الرحلات النيلية بالكامل خلال الاحتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم وذلك بالتنسيق بين كل من مديريات الصحة والتموين والطب البيطري ومديرية أمن قنا لاتخاذ كافة التدابير الوقائية.



