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لمجابهة كورونا.. إغلاق الحدائق وحظر الرحلات النيلية بقنا في شم النسيم
السبت 01/مايو/2021 - 12:58 م
بسام عبدالحميد
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قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إنه تم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بضرورة رفع درجة الاستعدادات القصوى مع غلق جميع الحدائق والمتنزهات العامة وكورنيش النيل ووقف جميع الرحلات النيلية بالكامل خلال الاحتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم وذلك بالتنسيق بين كل من مديريات الصحة والتموين والطب البيطري ومديرية أمن قنا لاتخاذ كافة التدابير الوقائية.
وأوضح محافظ قنا، أن تلك القرارات جاءت تحسبًا لخروج المواطنين والذهاب إلى الحدائق العامة لقضاء أعياد الربيع وشم النسيم، وذلك لما تمثله التجمعات من خطورة في زيادة إمكانية انتشار فيروس كورونا، وكذا تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بشأن الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
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