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تصريح هام من أمريكا بشأن إنتاج اللقاحات ضد كورونا في الدول النامية

السبت 01/مايو/2021 - 01:00 م
أمريكا
أمريكا
وكالات
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قال الممثلة التجارية الأمريكية، كاترين تاي، اليوم السبت، إنها تبحث احتمال دعم إهمال عدد من حقوق براءات الاختراع للأدوية ضد فيروس كورونا.

 

وبحسب صحيفة  صحيفة "واشنطن بوست"، ناقشت تاي هذه المسألة الأسبوع الماضي مع رئيس اختصاصي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إنتوني فاوتشي، الذي يرى أن هذا الإجراء قد يسرع عملية إنتاج اللقاحات ضد كورونا في الدول النامية.

 

وكان عدد من مسؤولي وزارة التجارة الأمريكية، عبروا عن مخاوفهم من أن يؤدي إهمال حقوق براءات الاختراع إلى عواقب سلبية، بما في ذلك إلى اكتساب خصوم الولايات المتحدة للملكية الفكرية الأمريكية.

 

وفي وقت سابق، دعت شركات الأدوية الأمريكية، حكومة بلادهم إلى عدم تعليق حقوق براءات الاختراع للأدوية ضد فيروس كورونا، إذ أنه قد يؤدي برأيها إلى نقل التكنولوجيات الموجودة إلى روسيا والصين، وفقًا لصحيفة "فايننشال تايمز".

 

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