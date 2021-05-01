السيسي: لا سبيل لتحقيق التنمية وبناء دولتنا الحديثة إلا بالعمل الجاد

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على "الفيس بوك" التحية لعمال مصر في عيدهم.





وكتب "السيسي"، أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لكل عمال مصر في عيدهم، الذي يجسد في جوهره مكانة العامل المصري ودوره الوطني الهام في مسيرة البناء والتطوير وتعزيز اقتصادنا الوطني".



