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السيسي: لا سبيل لتحقيق التنمية وبناء دولتنا الحديثة إلا بالعمل الجاد
السبت 01/مايو/2021 - 01:01 م
هدى عبدالرازق
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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على "الفيس بوك" التحية لعمال مصر في عيدهم.
وكتب "السيسي"، أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لكل عمال مصر في عيدهم، الذي يجسد في جوهره مكانة العامل المصري ودوره الوطني الهام في مسيرة البناء والتطوير وتعزيز اقتصادنا الوطني".
وأضاف، "أن هذا اليوم هو رمز للعطاء والتضحية، رمز للإخلاص والتفاني، نؤكد باحتفالنا به أنه لا سبيل لتحقيق التنمية وبناء دولتنا العصرية الحديثة.. إلا بالعمل الجاد والمخلص".
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