موسيماني يُهدد نجم الأهلي بالتجميد بسبب تراجع مستواه

هدد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الكونغولي والتر بواليا مهاجم المارد الأحمر بالتجميد بسبب تراجع مستواه.









وكان بواليا قد انضم من الجونة للقلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي الماضي مقابل 2 مليون دولار.









وأبدى موسيماني غضبه الشديد بسبب عدم ظهور بواليا بالشكل المطلوب، رغم حصوله على العديد من الفرص، مما أجبر الأول على استبعاده من قائمة مباراتي المصري والجونة الأخيرتين وهدده بالتجميد.









وتعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس على ملعب السلام ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.