موعد مباراة آرسنال وفياريال في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي

يترقب عشاق آرسنال الإنجليزي مباراة فريقهم أمام فياريال في مباراة العودة في نصف نهائي الدوري الأوروبي وذلك عقب خسارة مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف.





وتأهل آرسنال إلى الدور نصف نهائي الدوري الأوروبي بعد تخطيه عقبة سبارتا براج التشيكى بالفوز عليه بخمسة أهداف مقابل هدف في مجموع مباراتى الذهاب والعودة بينما تأهل فياريال الإسباني على حساب دينامو زغرب الكرواتى بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة.





ووصل فياريال إلى الدور نصف نهائي الدوري الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه بعد 2004 و2011 و2016 وهو دور لم يتجاوزه مطلقا.





ومن المقرر أن يستقبل آرسنال نظيره فياريال الإسباني يوم الخميس 6 مايو المقبل في الدور نصف نهائي الدوري الأوروبي على ملعب الإمارات معقل المدفعجية.





وستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت السعودية وسيتم بثها عبر شبكة beIN sports القطرية.





*التشكيل المتوقع :

-تشكيل آرسنال المتوقع أمام فياريال :

حراسة المرمى: جيرونيمو رولي.

خط الدفاع: فويث و ألبيول و توريس و ألفونسو بيدرازا.

خط الوسط: مانو تريجيروس و باريخو و إتيان كابو و صامويل تشوكويزي.

خط الهجوم: مورينو و باكو ألكاسير.





-تشكيل فياريال المتوقع أمام آرسنال :

حراسة المرمى: بيرند لينو.

خط الدفاع: تشامبرز و هولدينج و جابرييل.

خط الوسط: تشاكا، بارتي و سيبايوس و تشاكا و ساكا و أوديجارد.

خط الهجوم: نيكولاس بيبي و إيدي نيكيتاه.