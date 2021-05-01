الكشف عن المدة المتوقعة لإنشاء ستاد النادي الأهلي

كشف سامح علي المستشار الهندسي للنادي الأهلي، عن المدة المتوقعة لإنشاء ستاد النادي الأحمر ومساحته.





وقال في تصريحات له :"مدة إنشاء استاد الأهلي المتوقعة ٥ سنوات، كما أن مساحته ستكون ٤٨ ألف متر، بجانب المدينة الرياضية ومشتملاتها والصالة المغطاة وأماكن انتظار السيارات وملاعب التدريب.





وأضاف :"لم نعتمد التصميم النهائي لاستاد الأهلي، ولا يزال هناك مشاورات للاستقرار على التصميم".





ويضع مجلس إدارة النادي الأهلي حاليًا حجر الأساس لاستاد النادي في الشيخ زايد بحضور وزيري الإسكان والشباب والرياضة ومحمود الخطيب رئيس النادي وأعضاء المجلس، وعدد من الشخصيات العامة والرياضية.