الكشف عن المدة المتوقعة لإنشاء ستاد النادي الأهلي

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الكشف عن المدة المتوقعة لإنشاء ستاد النادي الأهلي
السبت 01/مايو/2021 - 01:08 م
علي نبوي
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كشف سامح علي المستشار الهندسي للنادي الأهلي، عن المدة المتوقعة لإنشاء ستاد النادي الأحمر ومساحته.
وقال في تصريحات له :"مدة إنشاء استاد الأهلي المتوقعة ٥ سنوات، كما أن مساحته ستكون ٤٨ ألف متر، بجانب المدينة الرياضية ومشتملاتها والصالة المغطاة وأماكن انتظار السيارات وملاعب التدريب.
وأضاف :"لم نعتمد التصميم النهائي لاستاد الأهلي، ولا يزال هناك مشاورات للاستقرار على التصميم".
ويضع مجلس إدارة النادي الأهلي حاليًا حجر الأساس لاستاد النادي في الشيخ زايد بحضور وزيري الإسكان والشباب والرياضة ومحمود الخطيب رئيس النادي وأعضاء المجلس، وعدد من الشخصيات العامة والرياضية.
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