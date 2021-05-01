Advertisements

الكشف عن المدة المتوقعة لإنشاء ستاد النادي الأهلي

السبت 01/مايو/2021 - 01:08 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
كشف سامح علي المستشار الهندسي للنادي الأهلي، عن المدة المتوقعة لإنشاء ستاد النادي الأحمر ومساحته.

وقال في تصريحات له :"مدة إنشاء استاد الأهلي المتوقعة ٥ سنوات، كما أن مساحته ستكون ٤٨ ألف متر، بجانب المدينة الرياضية ومشتملاتها والصالة المغطاة وأماكن انتظار السيارات وملاعب التدريب.

وأضاف :"لم نعتمد التصميم النهائي لاستاد الأهلي، ولا يزال هناك مشاورات للاستقرار على التصميم".

ويضع مجلس إدارة النادي الأهلي حاليًا حجر الأساس لاستاد النادي في الشيخ زايد بحضور وزيري الإسكان والشباب والرياضة ومحمود الخطيب رئيس النادي وأعضاء المجلس، وعدد من الشخصيات العامة والرياضية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ستاد النادي الاهلي حرب اهلية 14 الاهلي

أخبار تهمك

عاجل.. أول رد من رامي رضوان بعد نقل سمير غانم وزوجته للمستشفى

منذ حوالي 18 ساعة

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ حوالي 20 ساعة

بالصور.. خروج قطار عن القضبان في دمياط

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات وإصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مفاجأة سارة بشأن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز بعد وضعها على الأكسجين

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. السكة الحديد تكشف تفاصيل خروج قطار المنصورة عن القضبان

منذ ساعة

صراع بين الأهلى الزمالك لضم وليد أزارو

منذ ساعة و 8 دقيقة

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن أعراض سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 17 ساعة

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ يوم

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. "الداخلية" تكشف عن سبب حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ حوالي 14 ساعة

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

منذ ساعة

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

أشرف صبحي يوجه بتطوير أرضية ملعب استاد الاسكندرية

بعد توقفه 25 عاما.. البدء في تطوير استاد نجع حمادي (صور)

الأوليمبي يغلق أبوابه منذ الرابعة عصرا بداية من اليوم

التجهيزات النهائية لافتتاح فرع الأهلي الجديد في الأقصر

استادات تضع الرتوش النهائية لحفل افتتاح فرع الأهلي بالأقصر

عاجل.. الخطيب يفتتح فرع الأهلي بالأقصر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:16 م

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

بالصور.. خروج قطار عن القضبان في دمياط

11:35 ص

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

10:04 ص

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

05:29 م

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

11:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى