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سامح على كامل: استاد الأهلي حلم كبير بدأ يتحقق على أرض الواقع

السبت 01/مايو/2021 - 01:11 م
بوابة الفجر
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عبر المهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي للنادي الأهلي، عن سعادته الشديدة بوضع حجر استاد النادي الأهلي بالشيخ زايد، مؤكدا أنه حلم كبير بدأ يتحقق على أرض الواقع، بعد الحصول على الموافقات الخاصة بإنشاء استاد النادي الأهلي والمدينة الرياضية.

وقال إن المساحة المخصصة للاستاد تصل إلى 48 ألف متر، بخلاف ملحقاته، مثل الصالة المغطاة والفندق وملاعب التدريبات،  مشيرا إلى أن المدة المتوقعة لإنشاء الاستاد تصل إلى خمس سنوات.

وأكد سامح علي كامل، أن سعة الاستاد لن تقل عن 50 ألف متفرج، وهناك مشاورات حاليا حول التصميمات، وهذه الخطوة سيعمل عليها مجلس الإدارة في الفترة المقبلة.

وأوضح المستشار الهندسي، أنه خلال شهرين سيتم افتتاح مجمع إسكواش في فرع الشيخ زايد يضم 8 ملاعب، وفقا للمواصفات الدولية، كما سيتم افتتاح صالة للجمباز وصالة الكاراتيه، بمناطق خدمية للأعضاء، كما سيتم افتتاح مبنى اجتماعي بكافة الخدمات، وملعبين لكرة قدم من النجيل الصناعي ، وسبق أن تم افتتاح مجمع البنوك، وسيتم افتتاح مكتب الشهر العقاري أيضًا خلال الأيام القادمة.

واختتم سامح علي كامل تصريحاته، بالإشارة إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي قام بإنجاز العديد من المشروعات وفقا لبرنامجه الذي وعد به أعضاء النادي.

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