سامح على كامل: استاد الأهلي حلم كبير بدأ يتحقق على أرض الواقع

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سامح على كامل: استاد الأهلي حلم كبير بدأ يتحقق على أرض الواقع
السبت 01/مايو/2021 - 01:11 م
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عبر المهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي للنادي الأهلي، عن سعادته الشديدة بوضع حجر استاد النادي الأهلي بالشيخ زايد، مؤكدا أنه حلم كبير بدأ يتحقق على أرض الواقع، بعد الحصول على الموافقات الخاصة بإنشاء استاد النادي الأهلي والمدينة الرياضية.
وقال إن المساحة المخصصة للاستاد تصل إلى 48 ألف متر، بخلاف ملحقاته، مثل الصالة المغطاة والفندق وملاعب التدريبات، مشيرا إلى أن المدة المتوقعة لإنشاء الاستاد تصل إلى خمس سنوات.
وأكد سامح علي كامل، أن سعة الاستاد لن تقل عن 50 ألف متفرج، وهناك مشاورات حاليا حول التصميمات، وهذه الخطوة سيعمل عليها مجلس الإدارة في الفترة المقبلة.
وأوضح المستشار الهندسي، أنه خلال شهرين سيتم افتتاح مجمع إسكواش في فرع الشيخ زايد يضم 8 ملاعب، وفقا للمواصفات الدولية، كما سيتم افتتاح صالة للجمباز وصالة الكاراتيه، بمناطق خدمية للأعضاء، كما سيتم افتتاح مبنى اجتماعي بكافة الخدمات، وملعبين لكرة قدم من النجيل الصناعي ، وسبق أن تم افتتاح مجمع البنوك، وسيتم افتتاح مكتب الشهر العقاري أيضًا خلال الأيام القادمة.
واختتم سامح علي كامل تصريحاته، بالإشارة إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي قام بإنجاز العديد من المشروعات وفقا لبرنامجه الذي وعد به أعضاء النادي.
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