تعرف على الخطوط الساخنة والأرضية لتلقي بلاغات المواطنين بالقاهرة في شم النسيم

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تعرف على الخطوط الساخنة والأرضية لتلقي بلاغات المواطنين بالقاهرة في شم النسيم
السبت 01/مايو/2021 - 01:17 م
إسماعيل منطاوي
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خصصت محافظ القاهرة، خطوط ساخنة وتليفونات أرضية، لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين، في أعياد الربيع وشم النسيم.
وأوضحت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، أنها تعمل على تلقي بلاغات المواطنين عن أي مخالفات على مدار 24 ساعة، عن طريق الخط الساخن 15496، والأرقام 23901236 ، 23907147 ، 23912136 لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على الفور.
وطالب محافظ القاهرة، المواطنين الالتزام بالقرارات والتوجيهات الصادرة من الدولة، للحفاظ على سلامتهم وصحتهم والالتزام بارتداء الكمامات الطبية وقواعد التباعد الاجتماعي، والاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، خاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد تزايدًا متسارعًا في تسجيل أعداد المصابين بفيروس كورونا.
يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قرر غلق جميع الحدائق والمتنزهات، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين في شم النسيم.
وأوضحت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، أنها تعمل على تلقي بلاغات المواطنين عن أي مخالفات على مدار 24 ساعة، عن طريق الخط الساخن 15496، والأرقام 23901236 ، 23907147 ، 23912136 لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على الفور.
وطالب محافظ القاهرة، المواطنين الالتزام بالقرارات والتوجيهات الصادرة من الدولة، للحفاظ على سلامتهم وصحتهم والالتزام بارتداء الكمامات الطبية وقواعد التباعد الاجتماعي، والاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، خاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد تزايدًا متسارعًا في تسجيل أعداد المصابين بفيروس كورونا.
يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قرر غلق جميع الحدائق والمتنزهات، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين في شم النسيم.
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