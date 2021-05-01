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تعرف على الخطوط الساخنة والأرضية لتلقي بلاغات المواطنين بالقاهرة في شم النسيم

السبت 01/مايو/2021 - 01:17 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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خصصت محافظ القاهرة، خطوط ساخنة وتليفونات أرضية، لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين، في أعياد الربيع وشم النسيم.



وأوضحت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، أنها تعمل على تلقي بلاغات المواطنين عن أي مخالفات على مدار 24 ساعة، عن طريق الخط الساخن 15496، والأرقام 23901236 ، 23907147 ، 23912136 لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على الفور.



وطالب محافظ القاهرة، المواطنين الالتزام بالقرارات والتوجيهات الصادرة من الدولة، للحفاظ على سلامتهم وصحتهم والالتزام بارتداء الكمامات الطبية وقواعد التباعد الاجتماعي، والاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، خاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد تزايدًا متسارعًا في تسجيل أعداد المصابين بفيروس كورونا.


يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قرر غلق جميع الحدائق والمتنزهات، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين في شم النسيم.

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