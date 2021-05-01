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وصول اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إلى مقر وضع حجر الأساس للنادي الأهلي

السبت 01/مايو/2021 - 01:16 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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وصل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إلى مقر وضع حجر الأساس للنادي الأهلي في الشيخ زايد وذلك في الاحتفالية التي يُقيمها مجلس النادي الأحمر برئاسة محمود الخطيب.

وقام محمو الخطيب رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة وسامح علي كامل المستشار الهندسي للنادي الأحمر باستقبال اللواء راشد فور وصوله لمقر وضع حجر الأساس للاستاد.


ويضع مجلس إدارة النادي الأهلي حاليًا حجر الأساس لاستاد النادي في الشيخ زايد بحضور وزيري الإسكان والشباب والرياضة ومحافظ الجيزة ومحمود الخطيب رئيس النادي وأعضاء المجلس، وعدد من الشخصيات العامة والرياضية.

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