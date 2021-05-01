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سعر اليورو اليوم السبت 1-5-2021 أمام الجنيه المصرى

السبت 01/مايو/2021 - 12:50 م
بوابة الفجر
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استقر سعر اليورو اليوم السبت 1-5-2021، أمام الجنيه المصرى، لعدم وجود تعاملات بالبنوك اليوم، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى استقرارا عند 18.82 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
 
18.86 جنيه للشراء.
19.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 
18.82 جنيه للشراء.
18.99 جنيه للبيع.

 سعر اليورو فى بنك مصر
 
18.90 جنيه للشراء .
19.08 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك البركة
 
18.84 جنيه للشراء.
19.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 
18.82 جنيه للشراء.
18.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 
18.85 جنيه للشراء.
19.02 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 
18.80 جنيه للشراء.
19.00 جنيه للبيع.



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